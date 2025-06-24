Какие голливудские фильмы выйдут в России в ближайшее время

Недавно в издании Variety появилась статья о том, что голливудские картины возвращаются в Россию. В частности, речь шла о медиакорпорации Lionsgate. Также в статье разбирался кейс фильма "Балерина" - картина демонстрирует неплохие сборы в прокате в нашей стране. Сейчас о том, что студия Lionsgate возвращается в Россию, заговорила российская кинопрокатная компания "Кино. Арт. Про". Ее представители сообщили о том, что привезут в Россию несколько новых хитов Lionsgate, а именно - три релиза. Фильмы появятся в кинотеатрах летом и в сентябре. Коротко представим картины.

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"Пила Х"

Десятая часть легендарной хоррор-франшизы, ставшей одной из самых обсуждаемых в последние десятилетия. Зарубежные зрители уже успели оценить картину, и фильм получил одни из самых положительных отзывов во всей серии. Критики также сходятся во мнении, что новый фильм сумел "вдохнуть новую жизнь в серию". В кинотеатрах с 17 июля.

"Девушка Миллера"

Эротический триллер о запретных отношениях и границах дозволенного с Дженной Ортегой ("Уэнсдей") и Мартином Фриманом ("Шерлок") в главных ролях. В кинотеатрах с 7 августа.

"Воображаемый друг"

Фильм ужасов от продюсеров "Меган: к вашим услугам" и "Пять ночей с Фредди", а также от режиссера хоррора "Остров фантазий" про зловещую игрушку, которая оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд. В кинотеатрах с 25 сентября.

Между тем

Напомним, что ранее председатель Союза Кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков выступал с инициативой установить входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения каждого зарубежного фильма, который собираются выпустить в российский прокат. Помимо этого, он предложил направить 10% сборов от проката зарубежных проектов на финансирование национального кино. Михалков также говорил о "принципе единого окна для входа на рынок российского кинопроката" - в этом качестве могут быть задействованы "Газпром-Медиа Холдинг" и "Национальная Медиа Группа". По словам режиссера, данную инициативу поддержал президент.