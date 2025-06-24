Студия показала трейлер сериала «Вашингтон Блэк»

Трейлер сериала «Вашингтон Блэк» (Washington Black) обнародовал 23 июня 2025 года видеосервис Hulu. «ИнтерМедиа» напоминает, что это экранизация одноименного романа Эси Эдугян, а главные роли исполнили Эрнест Кингсли-младший, Руперт Грейвз, Айола Эванс, Эдвард Блюмель, Шэрон Дункан-Брюстер, Эдди Каранджа, Том Эллис, Билли Бойд, Чарльз Дэнс, Стерлинг К.Браун (который также является исполнительным продюсером проекта) и другие.

© скриншот из сериала «Вашингтон Блэк»

Действие происходит в XIX веке, а главный герой – чернокожий раб по имени Джордж Вашингтон «Уош» Блэк (Каранджа играет его в детстве, Кингсли-младший – в юности), родившийся на сахарной плантации Барбадоса. Когда ему исполняется 11-лет, брат жестокого хозяина плантации Эразма Уайлда – Кристофер (Эллис) обнаруживает у мальчика талант к рисованию и способности к наукам и берет под свою опеку. Но ужасный инцидент заставляет Уоша бежать, и он оказывается втянутым в приключение, охватывающее весь мир, которое бросает вызов и меняет его понимание семьи, свободы и любви. Путешествуя по неизведанным землям и невозможным шансам, Уош находит в себе смелость представить будущее за пределами общества, в котором он родился.

Премьера всех восьми эпизодов «Вашингтона Блэка» состоится на Hulu 23 июля.