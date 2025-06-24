Вышел тизер фильма «Альфа»

Психологический хоррор "Альфа" (Alpha, 18+) Жюлии Дюкурно ("Сырое", "Титан", оба - 18+), российская премьера которого состоится 18 сентября 2025 года, получил дублированный тизер-трейлер.

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Сюжет ленты, с успехом показанной на Каннском кинофестивале, разворачивается в недалёком будущем. Мир поражает неизвестная болезнь, буквально превращающая людей в статуи.

Главная героиня - 13-летняя Альфа - возвращается домой с только что сделанной татуировкой, и её мать понимает, что дочь могла заразиться. Вместе им предстоит погрузиться в историю их семьи и справиться с вызовами нового мира.

Роли в фильме исполнили Мелисса Борос, Эмма Маки, Голшифте Фарахани, Тахар Рахим, Финнегэн Олдфилд и другие.