Стала известна точная дата выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет финального сезона расскажет, как Сон Ки Хун вновь возвращается в игру на выживание: в этот раз — в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

© кадр из сериала «Игра в кальмара»

Тем временем онлайн-кинотеатр Netflix уже опубликовал точную дату релиза сезона. Все шесть эпизодов можно будет посмотреть 27 июня в 10:00 мск. Серии сразу же выйдут с русской озвучкой и субтитрами.

Третий сезон «Игры в кальмара» станет большим финалом всего сериала. После этого Netflix также выпустит американскую версию проекта — за неё отвечает Дэвид Финчер, режиссёр «Семи», «Бойцовского клуба» и «Охотника за разумом».