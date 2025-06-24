Что известно о премьере сериала «Сломанная стрела» с Ильяшенко

Премьера остросюжетного сериала «Сломанная стрела» состоится на НТВ 28 июня 2025 года. История повествует о капитане СОБРа Максиме Нестерове, который противостоит нелегальным золотоискателям на черноморском побережье. Главные роли в 4-серийной картине исполнили Евгений Шириков и Лукерья Ильяшенко.

В прошлом Максим Нестеров (Евгений Шириков) – капитан СОБРа – не успел помешать террористам привести в действие взрывное устройство, из-за чего его дочь погибла. Жена Нестерова не смогла простить ему её смерть и решила уйти от супруга. Чтобы вывести своего друга из тяжёлого психологического состояния, бывший коллега Нестерова Егор (Михаил Михеев) приглашает его погостить на черноморском побережье.

Поездка к морю складывается не самым лучшим образом. Максим решает примкнуть к туристической группе, где знакомится с Надей (Лукерья Ильяшенко) – девушкой, которая начинает ему симпатизировать. Вместе с другими отдыхающими они случайно выходят к деревне нелегальных золотоискателей и оказываются в ловушке бандитов. Нарушители закона явно не рады нежданным свидетелям и хотят избавиться от них. Главному герою придётся противостоять преступникам и спасти Надю вместе с остальными туристами. Его борьба окажется непростой, так как за злодеями стоят ещё более могущественные силы.

Съёмки сериала проходили в Краснодарском крае в городе Апшеронск и в горном массиве Республики Адыгеи.