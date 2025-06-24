В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"

Съемки документального сериала "Русский модный код", презентованного на форуме "Таврида" в 2023 году, пройдут в регионах России. Об этом сообщила ТАСС продюсер проекта Лена Зоря.

Как пояснили создатели, проект призван найти и определить уникальный российский стиль в современной моде, они видят особую актуальность этой задачи в условиях ухода зарубежных брендов сегмента масс-маркет. В пилотном выпуске сериала принимали участие представители российской модной сцены, в том числе известные дизайнеры, например, Александра Гапанович.

"Съемочная группа планирует объехать всю страну, чтобы запечатлеть разнообразие культурных традиций и их влияние на моду. Первые четыре серии будут сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Перми и Иванове. В дальнейшем съемки продолжатся в южных регионах России, а также в Грозном, Дагестане и Казани, чтобы полноценно отразить многогранность российской культуры", - рассказала продюсер проекта.

В рамках проекта также пройдет всероссийское голосование, где зрители смогут выбрать лучший эскиз, представляющий русский модный код, отметила Зоря.