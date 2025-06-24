Что известно о премьере документального фильма о Кларе Лучко

Документальный фильм «Кто сказал, что счастье любит тишину?» покажет Первый канал 6 июля 2025 года – к 100-летию со дня рождения Клары Лучко. Главной собеседницей съемочной группы стала дочь актрисы Оксана, которая пригласила журналистов в квартиру, где всё напоминает о ее знаменитой маме.

© кадр из фильма «Кубанские казаки»

Простая девочка родом из Полтавской области стала звездой советского кино уже в 24 года, когда на экраны страны вышел фильм «Кубанские казаки» Ивана Пырьева и моментально стал хитом. Картина стала судьбоносной для Лучко не только потому, что подарила актрисе первый успех. На съёмках она встретила мужчину, который стал главной любовью её жизни.

Сергей Лукьянов на момент их знакомства был известным актёром, звездой театра Вахтангова… и старше молодой актрисы на 15 лет. Ради Клары Лучко Сергей Лукьянов оставил свою первую семью – жену балерину Надежду Тышкевич и 10-летнюю дочь Таню. Многие потом упрекали Клару Степановну в том, что она стала разлучницей, увела чужого мужа, разрушила другую семью. Пятнадцать лет счастливого брака доказали, что Клара Лучко и Сергей Лукьянов не зря соединили свои судьбы. Они были до последнего дня преданы друг другу, обожали свою дочь Оксану.

Со стороны казалось, что все в жизни Клары Лучко просто идеально, но ей так и не удалось наладить отношения со старшей дочерью мужа Таней. Девочка страшно ревновала отца и ненавидела его вторую жену, хотя Клара Степановна общению мужа с дочкой от первого брака никогда не препятствовала. Татьяна не приняла и единокровную сестру Оксану. Они так и не стали близкими людьми. Татьяна Лукьянова стала актрисой – она многие годы проработала в театре на Таганке, создала свою семью, родила ребенка. Её дочь, внучка Сергея Владимировича, Дарья Повереннова продолжила семейную династию. Авторы фильма записали интервью с Дарьей, которая развеяла все домыслы о якобы вражде между ней и Оксаной Лукьяновой, а также самой Кларой Лучко.

1 марта 1965 года третий инфаркт унёс жизнь Лукьянова. Актёр выступал на собрании в театре Вахтангова и умер прямо на сцене. Клара Лучко в 40 лет стала вдовой. Оксане пришлось быстро повзрослеть и даже в какой-то степени взять на себя заботу о маме. Главных ролей Кларе Лучко предлагали все меньше. Казалось, её слава прошла… Но Лучко смогла вновь «выстрелить» в кино. И вновь найти любовь.

Дмитрий Мамлеев, талантливый журналист и интересный собеседник, сразу понравился актрисе. Больше всего Клара Лучко переживала, как её увлечение другим мужчиной воспримет дочь? Но отчима молодая девушка приняла сразу. Во втором браке с Мамлеевым Лучко прожила 37 лет. Её профессиональная судьба тоже получила второе рождение - в 1980-е, после выхода на телеэкраны фильма «Цыган».

Клара Лучко внезапно ушла из жизни за три месяца до собственного 80-летия в марте 2005 года: оторвался тромб… С этой потерей дочь Оксана до сих пор не смирилась.

В фильме также принимают участие актеры Тамара Акулова, Алексей Никульников, Наталья Бондарчук, Лариса Лужина, певица Пелагея, сценарист и подруга Клары Лучко Ксения Кондрашина. В ленте представлены и архивные интервью Михая Волонтира и самой Клары Лучко.