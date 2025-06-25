Создатель «Шерлока» рассказал, стоит ли ждать возобновления сериала

Создатель британского сериала «Шерлок» Марк Гэтисс принял участие в итальянском международном фестивале сериалов (IGSF), где заявил, что новые серии или полнометражный фильм никогда не появятся. Проблема в звездах проекта Бенедикте Камбербэтче и Мартине Фримане.

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«Потому что Бенедикт и Мартин не хотят больше этим заниматься», — ответил Гэтисс на вопрос о том, почему не был снят новый сезон.

Создатель сериала признался, что во время пандемии предлагал Камбербэтчу и Фриману идею полнометражного фильма о Шерлоке.

«Им обоим понравилась эта идея, но ничего не произошло», — рассказал он.

Ранее продюсер BBC Сью Верчью говорила, что у проекта есть будущее проекта при условии согласия главных актеров.

«Важно признать, когда пришло время. Иногда оно наступает, а потом проходит, и в этом нет ничего плохого. Вернуться назад часто бывает очень сложно», — философски заметил Гэтисс.

Сериал «Шерлок», основанный на произведениях Артура Конан Дойла, стартовал на BBC в 2010 году, получил четыре сезона, спецвыпуск и завершился в 2017 году. Сам Гэтисс играл в проекте Майкрофта Холмса, брата главного героя. Ранее он неоднократно выражал желание снять фильм о знаменитом детективе, но отмечал сложности со сведением всех участников вместе.