Кинематографисты из Китая заинтересовались съемками в Сибири

Кинематографисты из Китая заинтересованы в съемках в Сибири своих картин в формате микродрамы, где серия длится до двух минут. Об этом ТАСС сообщил продюсер и режиссер, учредитель китайской компании China International Film & Media Дмитрий Лю.

"Я много общаюсь с китайскими кинематографистами. Сейчас в Китае популярен формат микродрамы - сериалы, где серии длятся до двух минут. Это могут быть мелодрамы или триллеры с закрученным сюжетом, главное, что сам формат очень короткий. Такие микродрамы очень популярны в социальных медиа Китая. Нашим кинематографистам интересна Сибирь, в том числе, для съемок подобных проектов", - сказал он.

По словам продюсера, китайцы могут для таких сериалов снимать природу Сибири. "Подобные съемки сразу сделают проект более качественным, дорогим для китайской аудитории, а затрат меньше, чем снимать полнометражный фильм или стандартный сериал", - пояснил Лю.

В свою очередь, продюсер создаваемых в партнерстве с иностранцами китайских фильмов Ши Цзя сообщил ТАСС, что в КНР пользуется популярностью российские картины, снятые в формате фильм-путешествие.