Анонсирована криминальная комедия «Нам покер» с Бортич и Скворцовым

Онлайн-кинотеатр Wink.ru анонсировал многосерийную криминальную комедию о подпольном казино в Санкт-Петербурге. Название - хулиганское, "нам покер".

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Главные роли в проекте исполнили Артём Кошман, Саша Бортич, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Пётр Скворцов и Сабина Ахмедова.

Режиссёр - Рустам Ильясов ("Трудные подростки").

Уже состоялась фестивальная премьера проекта. Точной даты выхода в Сети пока нет, но обещано "скоро".

А пока опубликованы фото со съёмочной площадки.