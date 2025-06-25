Названа дата премьеры сериала «Хутор» с Гошей Куценко

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили, что сериал «Хутор» стартует уже 10 июля. Главные роли в шоу исполнили Гоша Куценко и Сергей Романович.

© Кадр из фильма

Вместе с этим опубликовали первый трейлер сериала, в котором, помимо Романовича и Куценко, засветились и другие звёзды, сыгравшие в проекте.

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Самопровозглашённый финансовый гуру Артём сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать всё с чистого листа. Но вместо этого Артёма находит полиция и отправляет на Хутор — в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути».

Режиссёром проекта выступил Илья Силаев, работавший над проектами «ИП Пирогова» и «Сёстры».