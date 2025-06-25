Вышел тизер сериала «Циники» от создателей «Нежности»

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер сериала «Циники». Премьера 10-серийного шоу состоится уже скоро, точную дату выхода назовут чуть позже.

Сериал расскажет о ловеласе Джамале, который сбежал из Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джама становится настоящей проблемой.

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Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Над проектом работает креативная команда лирической комедии «Нежность»: продюсер Виктория Исакова и режиссёр Ира Бас. Главные роли в сериале сыграют Аскар Ильясов («Комбинация»), Виктория Исакова («Нежность») и Светлана Иванова («Легенда №17»).