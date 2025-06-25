Расписание выхода сериала «Железное сердце» от Marvel
25 июня состоялась премьера сериала «Железное сердце». Сюжет нового проекта в киновселенной Marvel расскажет об одноимённой героине из комиксов, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.
В шоу войдёт шесть эпизодов — их выпускают по три серии разом в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 2 июля. Получит ли проект продолжение, неизвестно.
Расписание выхода сериала «Железное сердце» от Marvel
- 1-я серия — 25 июня
- 2-я серия — 25 июня
- 3-я серия — 25 июня
- 4-я серия — 2 июля
- 5-я серия — 2 июля
- 6-я серия — 2 июля