Вышел финальный трейлер фильма «Фантастическая четверка»

Компания Marvel представила новый трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Финальный ролик приурочили к очень скорому выходу ленты, премьера которой состоится уже 25 июля в мировых кинотеатрах.

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Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).