Стали известны актеры нового сериала Trinity

Ричард Мэдден («Игра престолов», «Рокетмен») и Гугу Мбата-Ро («Локи», «Мисс плохое поведение») сыграют главные роли в новом сериале «Trinity» для Netflix. Как сообщает Variety, сценаристом и шоураннером 8-серийного триллера выступит Джед Меркурио, который работал над сериалом «Телохранитель», где Мэдден также играл главную роль. Майкл Куэста («Декстер», «Родина») будет режиссером и исполнительным продюсером первого и второго эпизодов. Производством займется студия 20th Television.

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Персонажа Мбата-Роу зовут Кэтрин Декер, она офицер ВМС США, заместитель командира на USS Kansas - атомной подводной лодке и одном из самых смертоносных орудий на Земле. Мэдден сыграет министра обороны Уэбба Престона.

Благодаря технологическому бэкграунду, который отличает его от большинства политиков, инновации и цели Уэбба рассматриваются как угроза во многих отношениях, — сообщается в синопсисе. — И когда героическая женщина-офицер связывается с харизматичным министром, она обнаруживает, что он может быть в центре опасного заговора.