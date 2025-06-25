Стало известно, какие фильмы не будут показывать в России

Показ зарубежных фильмов в онлайн-кинотеатрах будет регулироваться новыми правилами проката. Об этом сообщил депутат Брянской облдумы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

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По его словам, законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, направлен на защиту традиционных ценностей и предотвращению пропаганды деструктивных идей через кино.

«Речь идет о таких фундаментальных понятиях, как семья, патриотизм, уважение к старшим, трудолюбие, вера в добро и справедливость. Если картина открыто или косвенно пропагандирует их отрицание, высмеивает или представляет в искаженном свете, она не должна получать доступ к широкому зрителю», — пояснил общественник.

Особое внимание в законопроекте уделено возрастным ограничениям и защите молодого поколения от вредоносного контента. Эту функцию возложили на Минкульт РФ.

По мнению Иванова, новый закон не ограничивает творчество, он устанавливает рамки, чтобы искусство способствовало созиданию, а не разрушению, сообщает News.ru.

15 мая стало известно, что фильмы с пропагандой чайлдфри будут запрещены к показу в России. Теперь прокатные удостоверения не будут выдаваться фильмам, содержащим порнографию, сцены насилия и жестокости, пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений*, смены пола*, а также отказа от деторождения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России