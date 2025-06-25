«Драться приходилось». Режиссер Сергей Гинзбург рассказал о своем детстве

2 июля состоится премьера исторического сериала «Государь» о Петре I Сергея Гинзбурга на платформах Okko и сайте «Кино1ТВ». С режиссером фильма побеседовал обозреватель «Вечерней Москвы».

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Поскольку авторы проекта до последнего держали в тайне любую информацию о сериале, я решил поговорить с мастером исторического кино Сергеем Гинзбургом (он был постановщиком сериалов «Великая», «Собор», «Сын отца народов» и многих других) о нем самом: как он попал в кино и каково это — совмещать ипостаси актера и режиссера.

Сергей Владимирович, ты, считай, тезка знаменитого француза Сержа Генсбура... В школьные годы тебя Сержем называли?

— Ну да, периодически. Но знаешь какая штука? Первый раз я узнал про Сержа Генсбура (настоящее имя — Люсьен Гинзбург, французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, кинорежиссер, актер и сценарист (1928–1991), во Франции его творчество носит легендарный характер. — «ВМ») в 1989 году, когда мы поехали на фестиваль в Канаду, где собирались все андеграундные театры.

Прилетели в Монреаль (крупнейший город франкоязычной провинции Квебек. — «ВМ»), иду на погранконтроль, даю паспорт. Меня спрашивают: «Генсбург? Серж?» Говорю, да. Пограничник как закричит: идите сюда, смотрите! Собралась толпа людей, которые показывали на меня пальцем, улыбались, смотрели в мой паспорт... Я ни черта не понял: с чего это вдруг такая популярность?! Меня никто и в СССР не знает... И вот только после этого случая я узнал, кто такой Серж Генсбур, он же Люсьен Гинзбург. Полный тезка, получается. Потом уже, помню, путешествуя во Франции, получил скидку на аренду автомобиля только потому, что я Серж Гинзбург.

Скажи, с антисемитизмом приходилось когда-нибудь сталкиваться?

— С моей фамилией? Как ты думаешь? Но вот как-то же я вытерпел и фамилию не поменял. Все решалось просто — ударом в лоб. Но драться по этому поводу приходилось, конечно. А поскольку я был дворовый парень, меня это не смущало. А вот в армии почему-то считали, что я немец, но я и не спорил.

В семье к кино кто-нибудь имел отношение?

— Нет. Вообще никакого. Отец у меня школьный учитель, но, поскольку он с 18 лет был увлечен горами, он профессиональный альпинист.

Когда он уже был в возрасте и не мог совершать сложные восхождения, он работал спасателем, начальником лагеря, тем, кто водил группы.

Вся его жизнь была связана с альпинизмом, и я помню с детства его компанию, где собирались абсолютно уникальные люди. За одним столом могли сидеть профессор и слесарь. И в какой-то момент, выпив, они начинали обниматься, и профессор со слезами благодарил слесаря, потому что там, на вершине, он сломал ногу и товарищ его на себе пер вниз и не бросил.

У них был целый клан. Ты приезжаешь в Ташкент, или в Ленинград, или еще кудато — там тоже есть альпинисты, значит, остановишься вот у этого. Несколько раз отец меня отправлял кудато, и у меня вообще не было проблем: меня как сынка учили и принимали в свою компанию. Это было дико интересно.

А мама работала в Министерстве связи экономистом.

Почему и когда ты принял решение пойти по богемной стезе?

— Ай, слушай, ну неисповедимы пути Господни. Я вообще-то занимался спортом. И считал, что мое будущее связано с ним. Я дважды был чемпионом СССР, многократным чемпионом Москвы по очень необычному для Советского Союза виду спорта — регби. На Втором часовом заводе была команда «Слава», в которой я играл. Мы туда перешли из «Динамо» вместе с тренером. Директор завода был увлечен этим видом спорта, и у нас было все необходимое для занятий. В общем, я себе уже все распланировал: спорт, окончание карьеры, я тренер... Потом начались проблемы. У меня одна травма, вторая, она была с позвоночником связана... Я стал понимать, что вряд ли смогу уже выйти в большой спорт, и для меня это было трагедией.

И в этот момент в школе появилась одна учительница. С математикой у меня было так себе. И она мне говорит: значит так, выбирай — либо я тебе двойку поставлю по математике, либо ты записываешься в театральный кружок. Я спрашиваю, зачем мне театральный кружок. Давайте я полы помою. Она говорит: полы мыть не надо. Тут таких хватает. Иди в театральный кружок.

Это был шантаж, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. А там оказались очень хорошие ребята из Театра на Таганке, и они смогли в буквальном смысле перевернуть мою жизнь, для меня открылся совсем другой мир.

У всех «актерских режиссеров», которые, как ты, совмещают эти ипостаси, всегда спрашиваю: когда ты работаешь как актер, ты «выключаешь» в себе режиссера, подчиняешься человеку, который командует на площадке? Или режиссерская натура бунтует?

— Ну, не так уж часто сегодня я эти две профессии совмещаю. Но когда приходится это делать, я все равно внутренне «подруливаю» процессом. При этом, конечно, я стараюсь понять задачу, которую поставил перед актерами режиссер. А дальше уже пытаюсь сделать, что могу, потому что я же знаю себя: вот так могу, а вот так — не очень хорошо будет...

Но как режиссер я понимаю: да мало ли что там тебе кажется! А у него — другое кино. Когда будешь свое снимать, тогда будешь справа налево делать. А он хочет слева направо. И твоя задача как актера — по большому счету чувствовать и понимать, чего от тебя хочет добиться режиссер.

Самые известные фильмы

В качестве режиссера Сергей Гинзбург в том числе снял:

Упасть вверх (2002)

И все-таки я люблю…(2008)

Любовь-морковь 3 (2010)

Жизнь и приключения Мишки Япончика (2011)

Сын отца народов (2013)

Волчье солнце (2014)

Вурдалаки (2017)

Зорге (2017)

Собор (2021)

Великая. Фильм второй (2022)

Что покажут

Сериал «Государь» (8 серий) расскажет о 30 годах правления Петра Первого. Действие начнется в 1682 году, когда умер царь Федор Алексеевич, случилось восстание стрельцов (Хованщина), а Петр стал соправителем Русского царства вместе с братом по отцу Иваном при регентстве их сестры Софьи Алексеевны. Финалом станут победа над шведами и провозглашение Российской империи, когда Петр первым среди правителей России принял звание императора. Главную роль в сериале исполнил актер Константин Плотников («Король и Шут», «Калимба»). Ближайшего сподвижника царя Александра Меншикова сыграл Евгений Ткачук. В ролях заняты Светлана Колпакова, Сергей Угрюмов, Евгений Шварц, Александр Яцко и другие актеры.