Вышел трейлер фильма «Прости, детка»

Опубликованы локализованные материалы фестивального хита студии A24 "Прости, детка" (18+).

© Кадр из трейлера

По сюжету Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней еще в колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается. Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно. Это синопсис.

Сентиментальная драмеди - дебют Евы Виктор (она же режиссёр и исполнительница главной роли), который взял приз за лучший сценарий "Сандэнса" и сорвал овации в Каннах, где был показан в рамках программы "Двухнедельник режиссеров".

В ролях также: Наоми Аки ("Микки 17"), Луис Канселми, Келли МакКормак и Лукас Хеджес.

Озвучена дата российской премьеры - 24 июля.