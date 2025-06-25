Опубликован трейлер криминальной комедии «Ограбление»‎

В Сети появился трейлер американского комедийного боевика об инкассаторах с незатейливым названием "Ограбление" (18+), Эдди Мерфи и Питом Дэвидсоном в главных ролях.

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Обычная перевозка денег принимает неожиданный оборот, когда два водителя бронированного грузовика попадают в засаду. Пока вокруг них разворачивается хаос, героям приходится преодолевать опасности и столкновение личностей. Это синопсис. Неполиткорректные шутки прилагаются.

В ролях также: Кеке Палмер, Ева Лонгория, Джек Кеси, Маршон Линч, Исмаэль Крус Кордова и другие.

Режиссёр - Тим Стори.

Он выйдет сразу онлайн 6 августа на Amazon Prime Video.