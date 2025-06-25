Опубликован трейлер мультфильма «Доктор Динозавров»

Новый трейлер анимационного фильма «Доктор Динозавров» обнародовала 25 июня 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». «ИнтерМедиа» напоминает, что свои голоса героям проекта подарили Тимур Родригез (говорящий травоядный велоцираптор), Сергей Гармаш (профессор Динозавров) и Роман Курцын (СуперБратан), а также диджей Саймон (Рекс), главных героев Фила Динозаврова и Рину озвучили актеры дубляжа Владимир Войтюк и Василиса Савкина.

© Кадр из трейлера

В центре сюжет застенчивых школьник Фил Динозавров, который живет вместе с отцом-ученым в заброшенном палеонтологическом музее, не ладит с одноклассниками, да и девочка Рина, в которую он влюблен, его словно не замечает. Но всё меняется, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!

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В российский прокат «Доктор Динозавров» выйдет 28 августа.