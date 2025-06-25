Вышел новый трейлер сериала «Звездный путь: Странные новые миры»‎

Третий сезон сериала "Звёздный путь: Странные новые миры" стартует 17 июля. Проект обзавёлся трейлером.

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Это, напомним, - спин-офф сериала "Звёздный путь: Дискавери" и приквелом к проекту "Звёздный путь: Оригинальный сериал". Первый сезон вышел в 2022 году.

Первый экипаж знаменитого корабля Звездного флота "Энтерпрайз" отправляется в опасное путешествие по галактике в поисках новых неизведанных миров, это - завязка.

В главных ролях новой части саги: Энсон Маунт, Итан Пек, Кристина Чонг, Мелисса Навия, Ребекка Ромейн, Джесс Буш и другие.