Онлайн-кинотеатры: выдача прокатных удостоверений затянется на годы

В «Кинопоиске» предупредили НСН, что введение прокатных удостоверений для контента, представленного на стримингах, вызовет всплеск пиратского контента.

На сегодняшний день у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения, процесс выдачи «прокатки» затянется на несколько лет, заявили НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает запрет онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения. Проект закона также расширяет перечень оснований для выдачи прокатного удостоверения: к прокату в России запретят фильмы, где дискредитируются российские духовно-нравственные ценности или пропагандируется отрицание таких ценностей. Если закон примут, Минкульт сможет вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения, к примеру для возрастной маркировки фильмов. В пресс-службе онлайн-кинотеатра отметили, что система выдачи прокатных удостоверений устарела.

«Мы считаем регулирование онлайн-кинотеатров в части прокатных удостоверений избыточным, ведь онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы уже тщательно регулируются государством - через законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Более того, та система прокатных удостоверений для оффлайн-кинотеатров, которая действует сейчас, была придумана еще в 1993 году. Это устаревшая система, которая работает для кинотеатров, где выходит около 500 фильмов в год, но совершенно неподходящая для стримингов, где в год появляется несколько тысяч новых тайтлов», - рассказали НСН в пресс-службе стримингового сервиса.

В онлайн кинотеатре предупреждают: выдача прокатных удостоверений всем проектам займет несколько лет.

«По данным ассоциации «Интернет-видео», сейчас у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения - прежде всего это сериалы, на которые, в отличие от фильмов, разрешения на показ в кинотеатрах по определению не нужны. Исходя из того числа прокатных удостоверений, которое Минкульт оформляет ежегодно, оформление разрешений на объем такого контента займет у регуляторов несколько лет. И если онлайн-кинотеатрам нужно будет одномоментно изъять из каталогов почти весь контент и долго ждать разрешений на показ, то зрители в один момент лишатся доступа к легальным копиям огромного числа фильмов и сериалов, в том числе российских. Из-за этого снизится аудитория онлайн-кинотеатров, что, в свою очередь, отразится и на производителях контента, чей доход неизбежно сократится», - отметили представители «Кинопоиска».

Кроме того, в стриминговом сервисе обратили внимание на избыток пиратского контента.

«При этом регуляторы игнорируют пиратские ресурсы, которые свободно показывают контент не только без разрешения правообладателей, но и контент, прямо нарушающий законодательство, и введение прокатных удостоверений для аудиовизуальных сервисов только ухудшит эту ситуацию», - заключили в онлайн-кинотеатре.

Ранее директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая говорила НСН, что система прокатных удостоверений устарела, Минкультуры не справится с отсмотром всего контента на онлайн-кинотеатрах за положенные по закону семь дней, на это уйдет около года.