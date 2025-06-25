Сериал «Игра в кальмара» может получить продолжение

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у автора сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёка. Создатель популярного шоу рассказал о планах на расширение вселенной.

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По словам шоураннера, у него есть идея для спин-оффа «Игры в кальмара». Сюжет ответвления покажет период между первым и вторым сезонами, когда главный герой Сон Ки Хун ищет рекрутёров.

«У меня на самом деле есть идея о возможном продолжении сериала — не о сиквеле, но, может быть, спин-оффе о трёхлетнем перерыве между первым и вторым сезонами, когда Сон Ки Хун ищет рекрутёров. Возможно, я сумел бы изобразить то, что рекрутёры, или офицеры, или люди в масках делали в тот период. Не внутри игровой арены, а в реальной жизни за её пределами. Возможно, эта идея будет развита в будущем».

Шоураннер отметил, что третий сезон в любом случае станет финалом конкретной истории. Что будет дальше, он пока не знает.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям. Новый сезон выйдет на Netflix 27 июня.