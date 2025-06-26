Идет работа над фильмами о вкладе СССР в победу Китая над Японией

Несколько кинокомпаний в рамках плана действий в области совместного кинопроизводства России и Китая до 2030 года уже работают над проектами, посвященными вкладу Советского Союза в победу китайского народа в борьбе против японского милитаризма. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

В беседе с агентством министр напомнила, что в рамках визита высокой китайской делегации в Москву в мае между Министерством культуры РФ и Государственным управлением по делам кинематографии КНР был подписан план действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. По ее словам, он нацелен на поддержку и создание совместных фильмов, "в том числе путем проведения в 2025 году питчинга проектов совместного производства".

"По итогу ожидается появление ярких российско-китайских кинолент, отличающихся качественным высокохудожественным содержанием, что внесет весомый вклад в укрепление сотрудничества в сфере кинематографии и расширит профессиональные связи между киносообществами наших стран. Ряд кинокомпаний уже работает над конкретными проектами, посвященными вкладу Советского Союза в победу китайского народа в борьбе против японского милитаризма", - сказала она.

Любимова также выразила уверенность в том, что российским и китайским зрителям будет интересно увидеть совместные работы кинодеятелей, "что поможет углублению взаимопонимания народов России и Китая".

8 мая Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что приняла участие в российско-китайских переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. По ее словам, благодаря поддержке глав государств и мощному импульсу, полученному на саммите БРИКС в Казани, в этот же день был подписан план действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. Она отметила, что российско-китайский культурный диалог находится на "беспрецедентно высоком уровне", что подтверждается успешной реализацией Годов культуры России - Китая.