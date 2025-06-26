Нового «Джеймса Бонда» снимет режиссер «Дюны»

Amazon и MGM нашли режиссёра для нового «Джеймса Бонда» — им стал Дени Вильнёв, известный по фильмам «Убийца» (2015), «Прибытие» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна» (2021, 2024, 2026).

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Для Amazon это будет дебютная картина по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессметные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.

Вот как назначение прокомментировал сам Вильнёв.

Одни из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с 007. Я вырос и смотрел фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я убеждённый фанат Бонда. Для меня он священная территория. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это большая ответственность, но в то же время невероятно волнующая для меня и огромная честь. Спасибо студии Amazon MGM за оказанное доверие.

К созданию кино Вильнёв сможет приступить после выхода «Дюны: Мессия» в 2026 году.