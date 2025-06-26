Кинопавильон в Якутии могут строить поэтапно

Поэтапное строительство может стать наиболее выгодным вариантом создания многофункционального кинопавильона полного цикла в Якутии. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин.

Идею создания кинопавильона президенту РФ Владимиру Путину презентовали в 2023 году, тогда он поддержал проект и поручил правительству РФ и властям Якутии обеспечить строительство. Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом. В первую очередь кинопавильон позволит проводить съемки круглогодично и не зависеть от климатических условий региона, где зима длится порядка семи месяцев.

"Мы будем искать его (проекта - прим. ТАСС) конфигурацию - возможно, сейчас действительно имеет смысл сделать проект в несколько этапов. Сейчас такая экономическая ситуация, что, может быть, не имеет смысла сразу делать полностью все", - сказал Саввин.

Концепция кинопавильона и предпроектная документация уже разработаны, пояснил он, далее предстоит этап проектирования. Для понимания нужд кинематографистов было организовано посещение всех крупнейших кинопавильонов России, а также проведены стратегические сессии с киносообществом. Эта работа выявила потребность киноиндустрии, в том числе в декораторских цехах, парке специальной техники (камервагены, лихтвагены) - это даст возможность не только снимать в павильоне, но и усилить натурные съемки. Спикер также отметил нехватку в Якутии современных камер, оборудования для света, звука - все эти проблемы должен решить проект.

"Понятно, что кино меняется. Если раньше все снимали на зеленом экране, то сейчас снимают с использованием технологии XR (расширенная реальность, Extended Reality - прим. ТАСС) - это упрощает монтаж, снижает затраты, и в маленьких помещениях можно снимать любые локации, хоть Марс, Древний Рим или пустыню Сахара. Мы, понимая, что в Якутии очень большие амбиции и компетенции с точки зрения информационных технологий, решили, что павильон должен быть цифровым. Понятно, это проект недешевый, потому что в целом кино это недешевый бизнес, но если мы хотим добиться мирового уровня, то мы не можем делать то, что было несколько лет назад", - подчеркнул Саввин, отметив, что у российского кино есть все шансы из в большей степени дотационного стать окупаемым бизнесом.

Ответ на критику

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева публично высказалась против строительства столь масштабного проекта. Она призвала власти региона остановить подписание новых соглашений ГЧП, назвав проект экономически невыгодным для республики с учетом того, что он был запущен при ключевой ставке в 8%, тогда как сегодня она составляет уже 21%, что делает любые концессии крайне дорогими для регионов. Авксентьева также заявила, что средства нужно тратить на первоочередные проблемы Якутии.

"Странно критиковать проект, который, во-первых, пока еще даже не реализован, а только проектируется, не поговорив с его инициаторами, не углубившись в детали, выступать с критикой в надежде на то, что это вызовет какой-то резонанс в преддверии выборов в Госдуму - мне кажется, что это чисто политическая акция", - ответил гендиректор Корпорации развития Якутии.

Саввин подчеркнул, что, в частности, высокая ключевая ставка стала причиной поиска новых путей реализации проекта. Он отметил, что неверно думать, что весь проект ляжет на плечи бюджета Якутии:

"Во-первых, благодаря поддержке президента и правительства России предполагается финансирование в том числе из федерального бюджета. И, конечно, все мы знаем требования федеральных Минэкономразвития, Минфина - они никогда не дадут деньги в проект, который никакой экономической, финансовой выгоды стране не приносит. Денег всегда будет не хватать, но если мы будем пытаться только затыкать дыры, то, к сожалению, о развитии речи быть не может".

Он отметил, что многие кинопродюсеры и режиссеры высказались в поддержку проекта и заявил, что сегодня в Якутске нет такой площадки, на которой сегодня можно бы было провести мероприятия международного уровня - такой площадкой может стать кинопавильон.