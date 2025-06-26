В Китае пройдет фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино в Китае пройдет в сентябре 2025 года и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В рамках Фестиваля китайского кино в России, организованного Роскино при поддержке Минкультуры России, <...> был анонсирован ответный Фестиваль российского кино в Китае. Он пройдет в сентябре в Пекине и в других городах и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками", - сказала Любимова.

Как уточнила министр, в рамках фестиваля будут показаны российские киноленты, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

О фестивале китайского кино

Фестиваль китайского кино проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 13 по 17 мая 2025 года. В программу вошли фильмы разных жанров - от детектива до фэнтези, а также картины, посвященные событиям Второй мировой войны. Как ранее сообщила пресс-служба Роскино, бесплатные кинопоказы проходили в рамках программы Годов культуры РФ и КНР.