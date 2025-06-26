В работу запущен фильм «Социальная сеть 2»

По данным издания Deadline, в работу запущена вторая часть фильма «Социальная сеть». Инсайдеры говорят, что, лента хоть и называется второй частью, это не прямое продолжение, а скорее дополнение к оригинальному фильму, в котором рассказывается о зарождении крупнейшей в мире социальной сети.

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Снимет фильм Аарон Соркин, он же напишет сценарий. Прокатом ленты займётся Sony Pictures. Кому из актёров достанутся роли, в Deadline не уточнили.

Выпущенная в 2010 году Sony Pictures и основанная на фильме Бена Мезрича «Случайные миллионеры», «Социальная сеть» стала успешной у зрителей и критиков и заработала $ 226 млн в мировом прокате. Номинированный на восемь премий «Оскар», включая «Лучшую мужскую роль», фильм получил три, в том числе за лучший адаптированный сценарий.