Вышел четвертый сезон сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Сегодня состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Медведь». Для просмотра доступны сразу все 10 эпизодов, которые вышли одновременно на Hulu и Disney+.

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Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение. Главную роль исполняет звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го.