Что известно о финале «Моей геройской академии»

Осенью 2025 года состоится премьера восьмого сезона (финала) аниме «Моя геройская академия». Это история о мире, в котором большая часть людей обладает суперсилой. В центре сюжета — обычный парень без способностей, который мечтает о супергеройской карьере. Шоу выходит в эфир с 2016 года — за это время «Моя геройская академия» успела завоевать статус настоящего международного хита. «Лента.ру» рассказывает о сюжете финального сезона «Академии», делится датой выхода и трейлером.

Главное об аниме

Страна: Япония

Япония Оригинальное название: Boku no hiro akademia

Boku no hiro akademia Жанр: фантастика, комедийный боевик

фантастика, комедийный боевик Студия: Bones

Bones Режиссер: Кэндзи Нагасаки

Кэндзи Нагасаки Сколько серий: 159 (7 сезонов)

159 (7 сезонов) Длительность одной серии: 25 минут

25 минут Когда вышла самая первая серия: весна 2016 года

весна 2016 года Дата выхода 8-го сезона: осень 2025 года

осень 2025 года На каких площадках смотреть: стриминговый сервис Crunchyroll

стриминговый сервис Crunchyroll Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.2

7.5 и 8.2 Основа: одноименная манга Кохэя Хорикоси

С первого сезона за создание аниме «Моя геройская академия» отвечает японская студия Bones. Среди самых известных ее проектов — «Стальной алхимик», «Пожиратель душ», «Бездомный бог», «Великий из бродячих псов» и «Волчий дождь». Первый сезон «МГА» увидел свет весной 2016 года, и с тех пор новые части истории выходили в эфир практически каждый год.

Дата выхода

Аниме «Моя геройская академия» продлили в октябре 2024 года — это произошло за несколько дней до финала предыдущего сезона шоу. Тогда создатели сообщили, что продолжение сериала выйдет уж в следующем году. Премьера восьмого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия» запланирована на осень 2025 года. Точная дата выхода серий пока не раскрывается.

В марте 2025 года был опубликован полноценный трейлер будущего сезона. Он подтвердил, что шоу вернется в эфир в октябре 2025-го. Это значит, что финальный эпизод аниме-сериала появится либо в феврале, либо в марте 2026 года.

Восьмой сезон «Моей геройской академии» будет выходить на американском стриминге Crunchyroll. Обратите внимание, что этот сервис официально недоступен в России. Все серии «МГА» с русскими субтитрами и в русской озвучке можно найти, например, на Rutube — скорее всего, там будут появляться и новые эпизоды шоу.

Неизвестно, сколько именно серий будет в восьмом сезоне «Академии». В сезонах со второго по шестой было по 25 эпизодов, а в седьмом сезоне число серий сократилось до 21. Некоторые пользователи предполагают, что в финальном сезоне число серий может быть еще меньше — у создателей аниме осталось не так много материала, который можно экранизировать. В манге всего 430 глав, из них в аниме показали уже 398.

Трейлер

В октябре 2024 года создатели «Моей геройской академии» поделились первым постером нового сезона. Через несколько дней вышел короткий тизер-трейлер сериала — он раскрыл, что восьмой сезон будет последним. Полноценный трейлер появился на YouTube-канале стриминга Crunchyroll 22 марта 2025 года.

За два с половиной месяца с момента выхода ролик набрал более миллиона просмотров. В комментариях пользователи вспоминали о том, как начали смотреть это аниме, и говорили, что не хотят, чтобы оно заканчивалось.

«Я не готов к финалу, это шоу было огромной частью моей жизни с тех пор, как я был маленьким», — написал один из поклонников.

Сюжет

События аниме «Моя геройская академия» разворачиваются в альтернативной реальности. Здесь 80 процентов людей с рождения обладают разнообразными сверхспособностями, которые называют причудами.

Главный герой истории — обычный четырнадцатилетний подросток Идзуку Дэку Мидория — отличается от большинства своих сверстников. Идзуку входит в число тех, кто не обладает суперсилами, но, несмотря на это, мечтает о жизни настоящего героя.

Судьба предоставляет Идзуку шанс получить собственную причуду, когда мальчик знакомится со Всемогущим — одним из самых сильных супергероев Земли. Всемогущий передает Дэку свою причуду «один за всех» — способность накапливать силу, которая наделяет своего владельца нечеловеческой скоростью и ловкостью, но только на определенное время. Кроме того, Всемогущий помогает юноше поступить на геройский факультет академии «Юэй».

Поначалу мальчик не понимает, как именно использовать новоприобретенный дар, — оказывается, что силу Всемогущего сложно контролировать. На протяжении семи сезонов Идзуку и его друзья продолжали обучение в академии «Юэй» и противостояли злодеям, которые планировали подчинить себе человечество. Восьмой сезон аниме адаптирует оставшуюся часть сюжетной арки «Последняя война» из оригинальной манги.

Ожидается, что в финальном сезоне Дэку и его товарищи из геройского класса 1-А наконец сразятся с главным антагонистом шоу Томурой Шигараки и его Паранормальным Фронтом Освобождения — организацией сильнейших злодеев аниме, которая выступает за неограниченное использование причуд. Ситуация осложнится тем, что Шигараки уже принадлежит причуда «все за одного», позволяющая красть чужие способности.

Оригинальная манга завершается сюжетной аркой «Эпилог». Она рассказывает о том, что произошло в мире «МГА» после того, как завершилась финальная битва героев и злодеев. Скорее всего, в финале аниме покажут и эту часть сюжета.

Манга «Моя геройская академия»

Манга «Моя геройская академия», которую адаптирует аниме, создана японским иллюстратором и автором Кохэем Хорикоси. Она начала выходить в японском журнале Weekly Shonen Jump летом 2014 года. В 2019 году «Академию» стали издавать на русском языке. За это отвечало издательство «Азбука-Аттикус» — оно же издавало, например, «Атаку на титанов».

В 2021 году общий тираж манги превысил 50 миллионов копий, а к 2024 году увеличился в два раза.

В июне 2024 года стало известно, что сюжет «Академии» подходит к концу — об этом в своих соцсетях рассказал создатель манги Кохэй Хорикоси. Хорикоси признался, что на протяжении целых десяти лет был счастлив, рисуя своих любимых героев.

«Это была моя мечта», — добавил он.

В итоге манга «Моя геройская академия» завершилась в августе 2024 года на 430-й главе — теперь это произведение насчитывает 42 полноценных тома.