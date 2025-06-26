Появился красочный постер «Фантастической четверки»

Вчера фильм «Фантастическая четвёрка» получил финальный трейлер, а вместе с ним появился и свежий эпический постер со всеми членами команды.

© Постер

Сюжет расскажет, как Фантастическая четвёрка столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус. Ещё в ленте появится другой злодей, Человек-крот.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

© Постер

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля.