Фильм о Формуле 1 может получить продолжение с Томом Крузом

Режиссёр фильма «F1. The Movie» Джозеф Косински не исключил появление сиквела у проекта, в котором вместе с Брэдом Питтом снимется и Том Круз, а сама картина может стать кроссовером проектов «Дни грома» и «Формула 1».

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«Прямо сейчас это выглядит так, как будто бы у Коула Трикла, который был персонажем Тома Круза в «Днях грома», была в прошлом история с Сонни Хейсом. Будто они были соперниками в какой-то момент, возможно, пересекались в гонках... Я слышал об этой эпической битве на картах в «Интервью с вампиром» , которая была у Брэда и Тома, и кто бы не заплатил, чтобы увидеть в кино, как эти Питт и Круз сойдутся лицом к лицу на трассе?», — заявил Джозеф Косински в интервью GQ.

Напомним, мировая премьера фильма «Формула 1» состоялась. 25 июня в широкий в прокат в Европе вышло художественное кино с Брэдом Питтом в главной роли. До российских кинотеатров новинка доберётся только в конце следующей недели.