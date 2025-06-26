Названы самые популярные сериалы для «запойного» просмотра

"Кинопоиск" представил статистику по так называемому "бинджвотчингу" - или "запойному" просмотру сериалов. Речь идёт о случаях, когда зритель смотрит сериал от шести и больше эпизодов кряду.

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Как выяснилось, таких подписчиков у онлайн-кинотеатра 2,6 миллиона. А 4,2 миллиона смотрят больше двух серий подряд. Больше трети не останавливаются на одном эпизоде.

Далее составлены интересные тематические рейтинги.

Самыми популярными у "бинджвотчеров" оказались сериалы из Турции. В топ-5 турецких сериалов по часам "запойного" просмотра вошли следующие: "Дикий" (5,9 часа), "Великолепный век. Империя Кёсем" (5,6), "Семья" (5,4), "Спрячь меня" (5,4), "Если сильно полюбишь" (5,3).

Второе место - у детективов. В топе: "Чисто английские убийства" (4,2 часа), "Загадочные убийства Агаты Кристи" и "Мегрэ" (по 4).

Следом идут южнокорейские дорамы: "Жизнь в браке" (3,8), "Хваюги" и "Отель "Дель Луна" (по 3,7), "Королева Чорин" и "Демон" (по 3,6).

Если ориентироваться не на часы, а на количество просмотренных подряд эпизодов, то абсолютным рекордсменом оказывается ситком "Теория большого взрыва" с эпизодами по 22 минуты. Топ по этому принципу таков: "Теория большого взрыва" (7,4 эпизода), "Естественный отбор" (6,6), "Друзья" (6,5), "Клиника" (6,3), "Порча" (6,2).