В сериале "Остаться друзьями" появятся Юлия Топольницкая и Игорь Чехов

Актёры Игорь Чехов и Юлия Топольницкая - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса - сыграли мужа и жену в комедийном сериале "Остаться друзьями", премьера которого состоится 30 июня на ТНТ.

© Российская Газета

Супруги появятся в нескольких эпизодах в образах Кати и Лёши - новых соседей главных героев Кати и Лёши. "Зеркальное" соседство тёзок становится источником множества неловких, смешных и трогательных моментов.

"Мы с Юлей играем семейную пару, которая, по мнению их соседей, во всём лучше, чем они. Это является основным камнем раздора между нашими героями и персонажами Алины Алексеевой и Михаила Кремера. По сюжету наших героев зовут одинаково, и порой это сбивало. В сценарии было написано: "Лёша 1" и "Лёша 2", и, когда слышали команду режиссёра: "А теперь говорит Лёша", мы напрягались и думали: "А какой именно?" - рассказывает Чехов.

По сюжету после пяти лет брака Рома (Борис Дергачёв) и Аня (Анастасия Калашникова) неожиданно объявляют о разводе. Их общие друзья - молодые родители Катя и Лёша, и холостяки Олег (Никита Никитин) и Эля (Софья Зайка), не согласны с их решением, поскольку боятся, что совместным праздникам, ужинам, вечеринкам может прийти конец.

Шоураннер и автор сценария - Иван Баранов ("Капельник", "Красный 5", "Подслушано в Рыбинске"), режиссёр - Урал Сафин ("Котострофа").

Ранее сообщалось, что актёры Лев Зулькарнаев и Лев Черепанов из "Слова пацана" вновь появятся в образах уличных бандитов в "Остаться друзьями".