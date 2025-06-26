Умер режиссер Валерий Рыбарев

На 87-м году жизни скончался советский и белорусский режиссёр и сценарист Валерий Рыбарев, сообщил Союз кинематографистов РБ.

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Это произошло в его день рождения в возрасте 86 лет.

«Сегодня умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР», — говорится в Telegram-канале союза, выражающего соболезнования родным и близким кинематографиста.

Причина смерти в посте не указывается. Дату и место прощания объявят позже.

Наиболее известная работа постановщика и сценариста - мрачная молодёжная драма "Меня зовут Арлекино", ставшая самой кассовой за всю историю белорусского кино.

Среди других работ: "Тонежские бабы", "Чужая вотчина", "Свидетель", "Прикованный" с Владимиром Гостюхиным.