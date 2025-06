Что известно о фильме «Аватар: Огонь и пепел»

В конце 2022 года на экраны вышло продолжение фильма «Аватар», выпущенного в 2009 году — «Аватар: Путь воды». Сиквел самого кассового фильма в истории показал отличные результаты в прокате: фильм заработал более двух миллиардов долларов и даже удостоился премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Режиссер картины Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять еще несколько фильмов, которые продолжат историю жителей планеты Пандора и семьи Салли. «Лента.ру» рассказывает, что известно о готовящемся «Аватаре: Огонь и пепел», когда ленту планируют выпустить в прокат и какие герои вновь вернутся на экран.

Главное о фильме

Страна: США.

США. Оригинальное название: Avatar: Fire and Ash.

Avatar: Fire and Ash. Жанр: фантастика, фэнтези, приключенческий боевик.

фантастика, фэнтези, приключенческий боевик. Режиссер: Джеймс Кэмерон.

Джеймс Кэмерон. Длительность: 3 часа 12 минут.

3 часа 12 минут. Когда выйдет: зима 2025 года.

зима 2025 года. Покажут ли в России: неизвестно.

неизвестно. В главных ролях: Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент и другие.

Дата выхода

Изначально выход третьей картины был запланирован на декабрь 2024 года. Летом 2023-го компания Disney, которой принадлежат права на вселенную саги, опубликовала обновленный график выхода своих фильмов на ближайшие несколько лет. Согласно этому расписанию, премьера третьей части «Аватара» переносится на год.

Фильм «Аватар: Огонь и пепел» должен выйти в мировой прокат 19 декабря 2025 года

В этот день фильм начнут показывать в США. В некоторых станах — например, в Германии, Норвегии и Франции — картину можно будет посмотреть уже 17 числа. В России фильм, скорее всего, покажут с помощью параллельного проката — так показывали и предыдущую часть франшизы Кэмерона.

Говоря о переносе сроков, продюсер серии фильмов Джон Ландау обратил внимание на то, что процесс создания каждой картины — титаническая работа.

«Она требует времени, чтобы достичь того уровня качества, к которому мы, кинематографисты, стремимся и которого ждут зрители. Команда усердно работает и не может дождаться, когда зрители вернутся на Пандору в декабре 2025 года», — написал Ландау в своих соцсетях.

Напомним, что дата премьеры «Аватар: Путь воды» тоже неоднократно передвигалась: изначально фильм должен был выйти в прокат в 2020 году, однако Disney перенесли ее сначала на 2021-й, а потом — на 2022 год.

Сюжет

В отличие от первых двух частей франшизы, где главными антагонистами выступали люди, в третьей части зрителям впервые покажут злых на’ви

Во время беседы с телеканалом 20 Minutes режиссер Джеймс Кэмерон упомянул, что в этот раз в картине появятся жители Пандоры, которые будут кардинально отличаться от остальных.

В третьей части «Аватара» состоится знакомство с другими кланами: племенами Мангкван и Тлалим. Мангкван — это воинственное племя Пепла, живущее на склоне вулкана. Тлалим или Торговцы ветра — это свободолюбивый народ кочевников, который путешествует по Пандоре на гигантских летающих существах, похожих на медуз.

«Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду», — Джеймс Кэмерон, кинорежиссер.

В третьей части кинофраншизы зрителей ожидает продолжение истории семьи Салли. На этот раз рассказчиком истории выступит младший сын Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) по имени Ло’ак (Бритен Далтон) — вокруг его взросления и будет строиться сюжет. Больше экранного времени получит и юная Кири в исполнении 75-летней Сигурни Уивер.

Производство

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что часть сцен для второго и третьего фильмов франшизы снималась одновременно. Такое решение было принято, чтобы избежать взросления юных актеров: с этой проблемой столкнулись, например, создатели сериала «Очень странные дела».

В «Аватаре: Путь воды» среди прочих сыграли дети-актеры Тринити Блисс и Джек Чемпион — на момент съемок фильма им было 7 и 12 лет соответственно. Блисс исполнила роль Туктирей, дочери Джейка и Нейтири, а Чемпион сыграл Майлза «Паука» Скорро — юного землянина, сына полковника Куоритча, который родился и вырос на Пандоре.

Кэмерон рассказал, что из-за того, что актеры очень быстро росли, фрагменты для третьей и четвертой частей «Аватара» были отсняты одновременно со съемками «Пути воды». Съемки триквела официально завершились в декабре 2020 года.

Кстати, помимо фильма «Аватар: Огонь и пепел», в разработке находятся еще два сиквела кинофраншизы Кэмерона. Ожидается, что публика увидит «Аватара 4» 21 декабря 2029 года. «Аватар 5» же выйдет на экраны только в конце 2031-го. По неподтвержденным данным, четвертый фильм будет называться «Аватар: Тулкунский всадник» (Avatar: The Tulkun Rider), а пятый — «Аватар: В поисках Эйвы» (Avatar: The Quest for Eywa).

Актеры и роли

Ожидается, что в третьей части франшизы к своим ролям вернутся все актеры, сыгравшие главных героев в предыдущих частях, а также появятся новые персонажи. Зрители смогут вновь понаблюдать за противостоянием землян и на’ви — гуманоидной расы, населяющей планету Пандору.

Кто из на’ви появится в «Аватаре: Огонь и пепел»?

Джейк Салли (Сэм Уортингтон) — бывший морпех, ставший на’ви, главный герой первых двух частей, бывший лидер клана Оматикайя;

Нейтири (Зои Салдана) — супруга Джейка, родила от него троих детей, воспитывает и двух приемных;

Мо’ат (Си Си Эйч Паундер) — мать Нейтири, духовный лидер клана Оматикайя;

Тоновари (Клифф Кертис) — глава водного клана на’ви, Меткайина;

Ронал (Кейт Уинслет) — жена Тоновари;

Кири (Сигурни Уивер) — приемная дочь Джейка и Нейтири, дочь аватара доктор Грейс Огустин;

Варанг (Уна Чаплин) — воинственная глава клана Мангкван;

Пейлак (Дэвид Тьюлис) — глава клана Тлалим.

В фильме состоится возвращение еще одного значимого персонажа из предыдущей части — зрители вновь увидят одинокого тулкуна (разумное морское существо, напоминающее кита) по имени Паякан. В «Аватаре: Путь воды» Паякан установил ментальную связь с Ло’аком и стал его духовным братом.

Кто из землян появится в «Аватаре: Огонь и пепел»?

Норм Спелман (Джоэль Мур) — антрополог, принявший сторону На’ви еще в первой части франшизы;

Лайл Уэйнфлит (Мэтт Джеральд) — военный, работающий на Пандоре. Ненавидит На’ви;

Паркер Селфридж (Джованни Рибизи) — администратор корпорации RDA, которая ведет добычу анобтаниума;

Иэн Гарвин (Джемейн Клемент) — морской биолог, сотрудник компании RDA.

Важную роль во франшизе должна сыграть и звезда фильма «Все, везде и сразу» Мишель Йео. Йео исполнит роль доктора Карины Моуг, однако введут нового персонажа только в следующей части «Аватара».

А еще в «Аватаре 3» к своей роли вернется Стивен Лэнг, который сыграл полковника Куоритча, главного антагониста первого фильма. Несмотря на то, что персонаж Лэнга погиб в конце первого «Аватара», Джеймс Кэмерон пообещал, что полковник еще не раз появится на экране в продолжениях франшизы. Напомним, что в «Аватаре: Путь воды» главным противником семьи Салли был аватар полковника, в которого загрузили все воспоминания Куоритча, и на протяжении действия фильма он пытался отомстить Джейку и его родным.