В Москве прошла премьера российско-египетского фильма «Москва — Каир»

В столице прошла премьера игрового фильма "Москва - Каир". Это первый со времен СССР совместный проект российских и египетских кинематографистов.

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В основе сюжета - книга Елены Серебряковой "Улыбайтесь - вы в Египте", фильм поставил египетский режиссер Халед Махран. Как он рассказал на пресс-конференции, это был сложный опыт: незнание русского языка, климатические контрасты (неделя съемок в холодной России, 20 дней - в знойном Египте). Уже есть проект второй части фильма и планы переформатировать его в сериал.

Действие мелодрамы происходит в начале бурных 90-х, когда четыре девушки-танцовщицы летят в Египет искать там свое счастье, но восточная сказка оказывается не такой безоблачной, как они ожидали: у их египетского импресарио совсем иные интересы и планы, для него шоу-бизнес - лишь ширма. События приобретают чисто египетский накал: иногда кажется, что герои вот-вот поубивают друг друга - один от неразделенной любви, другая - от ненависти.

Сценарий фильма написали автор книги Елена Серебрякова и египетский драматург Эмад Эль-Сибаи. В интернациональной актерской команде Мария Риваль, Анастасия Акатова, Марина Волкова, Полина Гретц, Монзер Райянех. Оператор - Владимир Артемьев.