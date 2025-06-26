Режиссер оценил значимость фильма «Изгой-один» для франшизы «Звездных войн»

Издание Business Insider взяло интервью у режиссёра «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса. Он рассказал о своём отношении к космической саге.

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Постановщик отметил, что «Звёздные войны» открыли для него кино ещё в раннем детстве. Однако снимать новые фильмы во франшизе он больше не намерен. Кроме того, Гарет не считает «Изгой-один» лучшим эпизодом саги.

«Звёздные войны» для меня — это то, что было в моей жизни до того, как я узнал, что такое кино. Они являются частью меня. Я всегда восхищаюсь тем, что эти фильмы делают со мной. Я никогда не перестану любить оригинальную трилогию. Но что касается съёмки новых частей — я очень рад двигаться дальше и заниматься своим делом. Многие называют «Изгой-один» лучшим эпизодом — я с этим не согласен, но ценю такое мнение.

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышли в кино в 2016 году — картина полюбилась как зрителям, так и критикам. В последнее время интерес к фильму повысился из-за выхода двух сезонов сериала «Андор», который представляет из себя спин-офф ленты. Новый фильм Гарета Эдвардса «Мир Юрского периода: Возрождение» выйдет в кино 4 июля.