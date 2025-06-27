Умер отсидевший почти 60 лет герой фильма Марка Уолберга Честер Вегер

Доля лотов в сделках элитного сегмента в Москве за 5 месяцев 2025 года выросла на 13,2% по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года. Об этом сообщили исследователи bnMAP.pro.

Для сравнения, доля лотов в сделках в премиум сегмента возросла на 11,6%. Аналитики также отмечают, что доля элита в общей площади лотов в сделках во всех классах также выросла на 13,2%, а премиума — на 18,4%.

Ранее Движение.ру рассказывало, что почти все (84%) россияне, имеющие квартиры класса бизнес и выше, выразили недовольство их качеством.