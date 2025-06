В России стартует новый сериал «‎Библиотекари: Следующая глава»

Франшиза "Библиотекари" возвращается с новыми героями и опасными приключениями - с 1 июля сериал "Библиотекари: Следующая глава" (The Librarians: The Next Chapter) эксклюзивно стартует на стриминговом сервисе viju, который покажет новинку первым после мировой премьеры.

По сюжету непутёвый хранитель артефактов Викрам Чемберлен (Каллум Макгоун) попадает в мистическую переделку и перемещается на 200 лет вперёд - в наши дни. Теперь главная цель путешественника во времени - вернуться домой, вот только за долгие годы его замок превратился в музей, а случайно освободившаяся магия стала распространяться по всему континенту. Библиотекарю придётся расхлёбывать последствия с новыми коллегами, чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба и найти дорогу в свою эпоху.

Роли в сериале исполнили Кристиан Кейн ("Грабь награбленное", "Сверхъестественное"), Джессика Грин ("Спаркл: История единорога"), Оливия Моррис ("Отель Портофино") и другие.

Автор сценария и исполнительный продюсер - Дин Девлин, работавший над тремя частями фильма и оригинального сериала. Режиссёры: Сури Кришнамма ("Кентервильское привидение"), Милан Тодорович ("Беса"), Милена Груич ("Ковчег") и Орси Надьпал ("Аванпост").

Первый сезон состоит из 12 серий. 1 июля на стриминге появятся сразу семь серий. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю.