Кинокритик спрогнозировал подорожание подписок на онлайн-кинотеатры

Сервисам придётся платить за каждую единицу контента.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Сергей Сычёв счёл меру нецелесообразной.

«Само наличие такого института как прокатное удостоверение, казалось бы, не очень поддаётся объяснению. Допустим, если фильм нарушает какие-то законы Российской Федерации, он может быть заблокирован, оштрафован после соответствующей экспертизы. Это было бы понятно. Здесь получается, что все фильмы, даже те, которые ничего не нарушали и не намеревались нарушать, всё равно все должны проходить процедуру оформления, которая не бесплатная совсем. Кто за это будет платить? Понятно, что пользователи. Если за каждую единицу контента будет сколько-то заплачено правообладателем, он эти деньги повесит на пользователя, вырастут цены на подписку».

Ранее медиаменеджер предрёк «смерть» онлайн-кинотеатров в случае введения прокатного удостоверения. Получить документ для всех фильмов практически невозможно. Это приведёт к развитию пиратских платформ, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» продюсер телевидения Андрей Василенко.