Начались съемки фэнтезийного драмеди «Переигровка»

Кинокомпания "Эстафета" приступила к разработке фэнтезийного драмеди "Переигровка" - философской истории, основанной на пьесе Людмилы Михайловой "Ангел напрокат".

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Главный герой картины, 23-летний Вадик, после трагической аварии оказывается между жизнью и смертью и переживает серию перерождений. Высшие силы дают ему всего три попытки, чтобы пройти испытания на человечность, иначе он исчезнет навсегда.

Концепция фильма построена вокруг идеи о том, что даже самый циничный и беспринципный человек может получить шанс исправить свою судьбу.

Режиссёр - Михаил Борейша, ранее снявший короткометражные фильмы "Переруг", "М**ила Марат", "Инцидент 437" и "Крипи". Это его первая полнометражная работа.