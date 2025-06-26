Начались съемки фэнтезийного драмеди "Переигровка"
Кинокомпания "Эстафета" приступила к разработке фэнтезийного драмеди "Переигровка" - философской истории, основанной на пьесе Людмилы Михайловой "Ангел напрокат".
Главный герой картины, 23-летний Вадик, после трагической аварии оказывается между жизнью и смертью и переживает серию перерождений. Высшие силы дают ему всего три попытки, чтобы пройти испытания на человечность, иначе он исчезнет навсегда.
Концепция фильма построена вокруг идеи о том, что даже самый циничный и беспринципный человек может получить шанс исправить свою судьбу.
Режиссёр - Михаил Борейша, ранее снявший короткометражные фильмы "Переруг", "М**ила Марат", "Инцидент 437" и "Крипи". Это его первая полнометражная работа.