Вышел трейлер триллера «Свободные люди»

В Сети появился трейлер криминального экшн-триллера "Свободные люди" с Ником Офферманом ("Падение империи") и Джейкобом Трембле ("Чудо") в главных ролях. Сюжет картины основан на реальной истории, произошедшей в Западном Мемфисе в 2010 году.

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Джерри Кейн (Офферман) и его сын-подросток Джозеф (Трембле) следуют доктрине движения "Суверенные граждане" - антигосударственной идеологии, отвергающей легитимность правительственных структур и законов.

Герои путешествуют по США, устраивают лекции по "народной юриспруденции" и открыто бросают вызов системе, пока на их пути не появляется шеф полиции Джим Бушар (Деннис Куэйд). Встреча перерастает в трагедию, заставляющую переосмыслить границы свободы и власти.

Режиссёр и сценарист - Кристиан Суигал, известный по короткометражке Stasis (2010). Премьера назначена на 11 июля.