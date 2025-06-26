Названа дата выхода мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»

28 мая 2026 года компания "Вольга" выпустит на больших экранах полнометражный анимационный фильм "Кощей. Тайна живой воды" - продолжение ленты "Кощей. Похититель невест" 2022 года.

© Кадр из трейлера

По сюжету мечтающий о тихом семейном счастье Кощей (Виктор Добронравов) готовится к свадьбе со своей возлюбленной Варварой (Екатерина Тарасова), однако в их планы вмешивается коварная правительница Тридевятого царства Моревна (Варвара Чабан).

Чтобы спасти свою любовь, Кощей отправляется в опасное путешествие за таинственной живой водой, в чём ему помогают добрый молодец Елисей (Александр Якин) и Колобок (Владимир Сычёв). Героев ждет множество приключений и испытаний.

Производством занимается студии "КиноАтис" совместно с кинокомпанией СТВ, режиссёр - Роман Артемьев ("Беги").

Первую часть франшизы посмотрели более миллиона человек, картина получила множество наград на фестивалях в номинациях детского и семейного кино, несколько раз она была удостоена приза зрительских симпатий.