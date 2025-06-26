Рецензия на фильм «28 лет спустя»

Страшно, кроваво, философски.

© Кадр из трейлера

Все давно привыкли, что зомби в фильмах и сериалах могут быть лишь фоном. По сути, поводом рассказать драматичную историю о людях, которые бывают страшнее монстров. Или о людях, которые даже посреди апокалипсиса обретают надежду.

Так было не всегда. Когда-то зомби были безмозглым мясом и помогали режиссёру провернуть банальный трюк: показать побольше кровищи. Зрители смотрели на такое десятилетиями и, естественно, устали. Вышло новое кино про ходячих мертвецов? Да и бог с ним.

Но однажды жанр поменялся. В том числе из-за хоррора «28 дней спустя», снятого Дэнни Бойлом и написанного Алексом Гарлендом. Там зомби и конец света как раз были жутким и пугающим, но всего лишь фоном. Основой сюжета сделали обычных людей, что ищут способ жить дальше и страшнейшего врага видят не в монстрах, а в человеке.

20 июня во франшизе вышла долгожданная третья часть — снова от Дэнни Бойла и Алекса Гарленда. Но удалось ли им закрепить успех?

«28 лет спустя»: главное о фильме

Название: «28 лет спустя» (28 Years Later).

«28 лет спустя» (28 Years Later). Режиссёр: Дэнни Бойл.

Дэнни Бойл. Актёры: Элфи Уильямс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер и другие.

Элфи Уильямс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер и другие. Дата выхода: 22 июня 2025 года.

22 июня 2025 года. Жанр: ужасы.

ужасы. Страна: Великобритания, США.

«28 лет спустя»: где смотреть?

В мире кино вышло 20 июня. В России неофициальные показы стартуют 28 июня. В цифре фильм «28 лет спустя» появится ориентировочно в августе.

Зомби ужасны, но основа — история взросления

С выхода первой части прошло 23 года, но во вселенной фильма — целых 28. За это время люди привыкли к новой реальности. К примеру, где-то на острове в Шотландии проживает приличное общество. Там школа, мастерские, животноводство и много прочих благ. Однако на большой земле неподалёку по-прежнему толпятся зомби. И каждый уважающий себя мужчина должен временами выбираться туда и отстреливать заражённых.

Спайку 14 лет. По меркам местного общества он уже мужчина, поэтому на пару с отцом отправляется на первую охоту — и этот день меняет всё.

Идейно «28 лет спустя» сильно отличается от прошлых частей. Первый фильм — путь от тотального опустошения к надежде. Второй — наоборот, путь от надежды к опустошению. Третий — история о принятии апокалипсиса и неизбежности смерти. Выбор темы неудивителен: сценарист Алекс Гарленд признаёт, что на продолжение повлияла пандемия. Тогда болезнь забирала людей, и мы мало что могли с этим поделать. Оставалось лишь принять новую реальность и работать над собой.

История юного Спайка посвящена именно внутреннему росту и взрослению. За два часа он проходит многие стадии: незрелый и панический ужас перед лицом врага, разочарование в отце и уход из дома, отчаянную попытку спасти близкого человека и, наконец, принятие сокрушительного факта: мир бесповоротно сломан и однажды всех нас погубит. Любопытно, что дуэт Бойла и Гарленда делает такое принятие не депрессивным, а целительным.

«28 лет спустя» получился многозначительным и местами философским фильмом. Удивительно, однако высокая идея идеально сочетается с хоррором. Зомби здесь до безумия отвратительны: они ужасно выглядят, мерзко хрипят, беспощадно вгрызаются в плоть. Гримёры определённо заслужили овации, их работа тянет как минимум на номинацию на «Оскар».

Ещё больше кошмаров от факта, что в сюжет ввели Альфу. Это ужасающий король зомби, что отрывает головы руками, не замечает десяток торчащих из тела стрел и настойчиво отказывается умирать. При виде верзилы эмоции такие же, как от встречи с Тираном в Resident Evil 2. Его можно ненадолго затормозить, но не уничтожить. Рано или поздно Альфа снова появится на горизонте и станет кромсать всё на пути.

Экшен в продолжении не назвать изобретательным. В руках героев в основном луки, так что готовьтесь к привычным хедшотам с сомнительным слоу-мо. Однако каждая встреча с зомби всё равно порождает напряжение и подводит близко к смерти. Потому что ходячие — не тот враг, которого можно победить. Это стихия, и однажды она так или иначе сметёт всё живое.

В касте Бойл и Гарленд собрали сплошных звёзд. Отца Спайка играет Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть из «Мстители: Эра Альтрона»), его мать — невероятная Джоди Комер («Убивая Еву»). А где-то в лесу живёт вроде бы сумасшедший герой Рэйфа Файнса (Волан-де-Морт из «Гарри Поттера»).

Звёзды отлично справляются с ролями, пусть и не всегда блистают. У Тейлор-Джонсона попросту нет звёздного часа, а у героини Комер харизма не прописана сценарно. Её персонаж — олицетворение трагедии и функция, которая ведёт Спайка к моральному росту.

При этом сам Спайк – потрясающий. Для Элфи Уильямса это первая большая роль. До этого он эпизодически появлялся в «Тёмных началах» и провальном фильме «Преступники». Теперь же Уильямс уверенно заявил о себе. Тем более актёр должен сыграть в следующем фильме франшизы. Ожидается, что «28 лет спустя: Костяной храм» выйдет уже в 2026-м.

«28 лет спустя»: стоит ли смотреть?

«28 лет спустя» — не выдающееся, но всё равно отличное кино. Ему не хватает новизны, зато история часто пугает, ошарашивает и подкидывает мудрые выводы. В итоге зритель и на кровищу посмотрит, и пару раз растрогается. Достойный результат для фильма, где в списке жанров значится хоррор.

Оценка фильма «28 лет спустя» — 7,5 из 10

Понравилось

Много зрелищных и кровавых сцен.

Идея принятия смерти подана талантливо.

Зомби потрясающе выглядят.

Не понравилось