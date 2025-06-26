Расширенную версию «Человека-паука 2» впервые покажут в кино

Сеть кинотеатров Fathom Entertainment организует повторный показ трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми в кино. Показы 4К-версий классических фильмов начнутся 26 сентября в США.

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Вторая часть знаменитой трилогии получит подзаголовок 2.1 — в этой версии картины появятся 10 расширенных сцен и три новых эпизода. В одном из них будет показана культовый момент, когда Джона Джеймсон примеряет костюм Человека-паука.

Оригинальный «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми вышел в 2002 году, а продолжения — в 2004 и 2007 годах. Общие сборы трилогии превысили $ 2,5 млрд — картины стали успешны не только среди фанатов комиксов, но и среди обычных зрителей. Успех трилогии повлиял на развитие супергеройских фильмов в будущем.