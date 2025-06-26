В России выйдет новый фильм Квентина Дюпье

В российский прокат выходит новая детективная комедия знаменитого французского комедиографа, сюрреалиста и абсурдиста Квентина Дюпьё ("Оленья кожа", "Жвалы") "Случай с фортепьяно" (L'accident de piano) с Адель Экзаркопулос в главной роли.

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Синопсис фильма таков: скандальная интернет-звезда скрывается в глухой деревне после загадочного несчастного случая, однако и там ей не даёт покоя навязчивая журналистка, решившая выяснить все её секреты, прибегнув к шантажу.

Роли в картине исполнили Сандрин Киберлен, Карим Леклу, Жером Коммандёр и другие.

Российская премьера назначена на 21 августа 2025 года.