Вышел трейлер комедии «Бугония» с Эммой Стоун

В Сети появился трейлер научно-фантастической комедии "Бугония" (Bugonia) режиссёра Йоргоса Лантимоса ("Клык", "Лобстер", "Убийство священного оленя") с Эммой Стоун и Джесси Племонсом в главных ролях.

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Картина, являющаяся ремейком южнокорейского фильма "Спасти зеленую планету!", рассказывает о похищении главы известной фармацевтической компании группой помешанных на теориях заговора. Они уверены в том, что женщина является инопланетянкой и хочет поработить Землю.

Специально для роли Стоун, до этого игравшая в фильмах Лантимоса "Фаворитка", "Бедные-несчастные", "Виды доброты" и короткометражке "Блеяние", побрилась налысо.

Оригинальный сценарий Чан Джун Хвана адаптировал Уилл Трэйси ("Меню", "Наследники", "Луковые новости"), в продюсерах числится Ари Астер ("Реинкарнация", "Солнцестояние").

В зарубежный прокат фильм выйдет 24 октября.