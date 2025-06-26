Что известно о втором сезоне сериале «Презумпция невиновности»

В 2024 году на стриминге Apple TV+ вышел мини-сериал «Презумпция невиновности» с актером Джейком Джилленхолом в главной роли. Судебный процедурал стал настолько популярным, что был продлен на второй сезон еще до финала. Когда выйдет продолжение «Презумпции невиновности», чего ждать от сюжета и вернется ли в каст Джейк Джилленхол, выяснила «Лента.ру».

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«Презумпция невиновности»: главное о сериале

Оригинальное название: Presumed Innocent.

Presumed Innocent. Жанр сериала: драма, детектив.

драма, детектив. Страна: США.

США. Режиссеры: Грег Яйтанс, Анне Севитски.

Грег Яйтанс, Анне Севитски. Сценаристы: Дэвид Э. Келли, Скотт Туроу, Мики Джонсон, Шарр Уайт.

Дэвид Э. Келли, Скотт Туроу, Мики Джонсон, Шарр Уайт. Продюсеры: Дэвид Э. Келли, Джейк Джилленхол, Джей Джей Абрамс, Скотт Туроу, Рэйчел Раш Рич и другие.

Дэвид Э. Келли, Джейк Джилленхол, Джей Джей Абрамс, Скотт Туроу, Рэйчел Раш Рич и другие. Где смотреть: Apple TV+.

Apple TV+. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.7.

«Презумпция невиновности» — криминальная драма, основанная на одноименном романе Скотта Туроу. Изначально шоу задумывалось как мини-сериал — в первом сезоне, который вышел в 2024 году, всего восемь серий в среднем по 45 минут.

Однако проект так понравился зрителям, что Apple TV+ еще до премьеры финальных серий решил продлить сериал на второй сезон.

Дата выхода серий второго сезона

Сериал продлили в июле 2024 года. О дате выхода продолжения официально пока не сообщали, но журналисты и фанаты ожидают, что второй сезон выйдет весной 2026 года.

Ожидается, что второй сезон «Презумпции невиновности» выйдет на Apple TV+ весной 2026 года.

Скорее всего, на этот раз в основу сюжета ляжет книга другого автора. Изданию Deadline стало известно, что Apple TV+ и продюсерская студия Warner Bros. TV приобрели права на дебютный юридический триллер писательницы Джо Мюррей под названием «Расследование убийства». Эта книга как раз должна выйти весной 2026 года, и ее экранизация не может появиться в сети раньше.

Поскольку точная дата премьеры пока не определена, трейлера ко второму сезону и информации о количестве серий тоже нет. Однако точно известно, на какой площадке выйдет продолжение: «Презумпция невиновности» — оригинальный проект Apple TV+.

Сюжет

Первый сезон

В центре повествования судьба успешного чикагского прокурора Расти Сабича (Джейк Джилленхол). С его подчиненной Каролин Полхемус (Ренате Реинсве) жестоко расправились в ее собственном доме, и теперь следствие ищет преступника.

Расследование поручают Сабичу, однако вскоре подозрение падает на него самого — у Расти и Каролин был роман, который прокурор тщательно скрывал. Знала об этом только его жена Барбара (Рут Негга). К тому же Расти заходил к любовнице в день ее кончины и ругался с ней. Впрочем, никаких прямых доказательств его вины у следствия нет.

Точка в этой истории была поставлена в первом сезоне, и в нем не было никаких намеков на то, что Расти Сабич, Каролин Полхемус или Барбара появятся в продолжении. И хотя изначально у создателей была идея перенести одного или нескольких персонажей оригинала во второй сезон, пока неясно, удалось ли им это сделать.

Второй сезон

О сюжете продолжения пока нет официальной информации. Однако если экранизация будет следовать событиям книги «Расследование убийства», то в центре истории на этот раз окажется женщина. Действие романа разворачивается вокруг Лейлы Рейнольдс: ее муж прокурор поручает ей дело об убийстве. Раньше Лейла не работала над подобными случаями, и потому чувствует себя не в своей тарелке. Кроме того, ей, как и Расти Сабичу, предстоит борьба за сохранение собственных секретов.

Кстати, у книги «Презумпция невиновности» есть прямое продолжение: романы 2010 года «Невиновный» и 2025 года «Предположительно виновен». В «Невиновном» на скамье подсудимых вновь оказывается Расти Сабич, а в «Предположительно виновен» — сын его новой невесты Беа. Будут ли они экранизированы в рамках сериала с Джейком Джилленхолом, пока неизвестно.

Интересные факты

Книгу «Презумпция невиновности» уже экранизировали ранее: в 1990 году в кинотеатрах вышла одноименная картина с Харрисоном Фордом в главной роли.

«Невиновного» тоже экранизировали: в 2011 году на американском телеканале TNT показали одноименную драму с Биллом Пуллманом («День независимости», «Очень страшное кино 4») в главной роли.

В СССР и России вышло два проекта под названием «Презумпция невиновности»: в 1988 и 2018 годах. Оба никакого отношения к роману Скотта Туроу не имеют.

Сериал «Презумпция невиновности» стал самой просматриваемой драмой всех времен на Apple TV+.

Съемки первого сезона проходили в городе Пасадена в Калифорнии. При этом события в книге разворачиваются в вымышленном округе Киндл в штате Иллинойс.

Критики довольно высоко оценили проект — на сайте Rotten Tomatoes ему поставили 79 процентов «свежести». А вот от зрителей оценки чуть ниже — 77 процентов.

«Оживленная выдающимся актерским составом, "Презумпция невиновности" не претендует на то, чтобы затмить оригинальный фильм, но хорошо справляется с ролью увлекательной судебной драмы», — консенсус критиков Rotten Tomatoes.

Какие еще юридические драмы посмотреть

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Год: с 2016.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.4.

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Вторая часть, «Убийство Джанни Версаче», исследует кончину знаменитого дизайнера от рук серийного маньяка Эндрю Кьюненена. Третья глава, «Импичмент», посвящена скандалу с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и его любовницей, стажеркой Белого дома Моникой Левински.

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