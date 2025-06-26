Евгений Баженов объяснил, зачем снимают ремейк «Моей прекрасной няни»

В России снимут очередной ремейк. На этот раз планируется переснять некогда популярный ситком «Моя прекрасная няня». Главную роль сыграет ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. Сериал будет называться «Няня Оксана». Видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актер кино, ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», почему Россия живет в «эпоху ремейков» и станет ли новый сериал таким же успешным, как оригинал.

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По мнению эксперта, ремейки или ребуты сериалов снимают в России все чаще, потому что это безопасно.

«Гораздо проще снять ремейк отечественного успешного сериала, так же, как раньше у нас переснимали западные картины. Например, сериал "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк — это не российская идея. Он снят по мотивам американского телесериала "Няня". А новый ремейк — это очередная попытка проехаться на известном имени еще раз. Это абсолютно нормально и логично. Это современная реальность, нравится это кому-то или нет», — рассказал Баженов.

Также ремейки фильмов и сериалов снимают все чаще, потому что у зрителей есть такой запрос. Но это не значит, что ремейк сможет повторить успех уже полюбившейся многим картины, заметил киноэксперт.

«Если у нового сериала будут низкие рейтинги, то его довольно быстро отменят. Все зависит от востребованности у зрителей и их заинтересованности в картине. Если проект будет ужасного качества, то его точно смотреть не станут и сериал не сможет повторить успех "Моей прекрасной няни" с Анастасией Заворотнюк», — заключил видеоблогер.

Адаптация популярного ситкома нулевых расскажет историю девушки из Краснодарского края, которая после расставания с возлюбленным случайно находит работу в доме московского предпринимателя и вдовца, воспитывающего троих детей. Роль главы семьи исполнит Виктор Хориняк, известный по роли в фильме «Последний богатырь». Премьера состоится в сентябре.

Также стало известно, кто сыграет тройку главных героев в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру». Роль «мальчика, который выжил» исполнит Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Что известно об актерах, которые воплотят на экранах «золотое трио», выясняла «ВМ».